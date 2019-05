Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Mittwoch weiter nach unten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es zuletzt auch zu einem Bruch des Aufwärtstrends der Vorwochen gekommen.



Nach dem Bruch des Aufwärtstrends würden sich zunächst weitere Abgaben andeuten. Ein Rücklauf in Richtung der 68,66-68,90 USD könnte kurzfristig folgen. Hier biete sich dann die Chance einer Gegenbewegung. Der Bereich 71,00 USD stelle in diesem Fall direkt eine Barriere dar, welche schwer zu durchbrechen sein dürfte. Erst oberhalb der 71,78 USD helle sich das Chartbild kurzfristig wieder auf. (23.05.2019/ac/a/m)



