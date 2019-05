Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich zuletzt deutlich nach oben und konnte auch die 71,78 USD zeitweise durchbrechen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien am Montag jedoch ebenso schnell wieder zurückgefallen und hätten ein bärisches Reversal ausgebildet.



Ausgehend vom Aufwärtstrend der Vortage biete sich zunächst noch die Chance einer Erholung. Bereits an der Hürde bei 71,78 USD sollte es aber wieder schwerer werden. Werde das bärische Reversal mit Abgaben unter 69,65 USD bestätigt, wäre ein kleines Verkaufssignal gegeben. Abgaben bis 68,66 USD könnten in diesem Fall folgen, wobei unterhalb der 68,90 USD Folgeverkaufssignale drohen würden. (14.05.2019/ac/a/m)



