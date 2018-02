Paris (www.aktiencheck.de) - Am Dienstag kam bei Brent bereits wieder leichter Verkaufsdruck auf, nachdem die Notierungen an der Hürde bei 67,82 USD scheiterten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei werde nun auch der Aufwärtstrend der Vorwochen leicht verletzt.



Unterhalb des Aufwärtstrends bestehe die Gefahr einer deutlicheren Zwischenkonsolidierung. Sollten auch die 65,87 USD nicht gehalten werden, seien weitere Abgaben bis in den Bereich 64,62 bis 64,39 USD auf Sicht der kommenden Handelstage möglich. Im Einzugsbereich des Aufwärtstrends biete sich derzeit noch die Chance, die Rally wiederaufzunehmen. Für ein kleines Kaufsignal sollte Brent sich aber über die 67,20 USD bewegen, was abzuwarten bleibe. Dann könnten auch 67,82 USD schnell erreichbar werden. (28.02.2018/ac/a/m)







