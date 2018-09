Paris (www.aktiencheck.de) - Am Mittwoch konnte der Ölpreis Brent die Rally nochmals fortsetzen, scheiterte aber an der Marke von 80,00 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Aufwärtsbewegung der Vortage sei aber auch intraday noch intakt.



Die Chance sei gegeben, die Rally noch weiter auszudehnen. Zunächst könnte aber ausgehend von 80,00 USD ein Rücklauf anstehen, welcher wieder zum gebrochenen mittelfristigen Abwärtstrend bei 77,74 USD führten dürfte. Darüber biete sich die Möglichkeit, in Richtung 81,00 USD durchzustarten. Unterhalb der 77,73 USD könnte alternativ eine stärkere Zwischenkorrektur anstehen. (13.09.2018/ac/a/m)





