Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent ging es am Montag bereits wieder klar nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Ausbruch aus dem steilen Korrekturtrend der Vortage habe auch über die 68,00 USD zurückgeführt.



Ein Anstieg in den Widerstandsbereich bei 70,00 USD sei zunächst noch möglich, bevor davon ausgehend erneut ein Rücklauf einkalkuliert werden könne. Würden es die Notierungen über 70,20 USD hinausschaffen, werde der Weg bis 71,26 USD frei. Abgaben unter 67,00 USD würden hingegen die Gefahr bergen, die Korrektur wieder in Richtung 64,56 USD aufzunehmen. (25.05.2021/ac/a/m)



