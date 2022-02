Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent startete am Donnerstag massiv nach oben durch, rutschte dann aber im Handelsverlauf wieder zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei zu einem Rückfall unter die Marke von 100,00 USD gekommen.



Das bärische Reversal lasse bei Brent zunächst eine baldige Konsolidierung wahrscheinlich werden. Sollten die Notierungen auch durch die 95,79 USD rutschen, drohe ein Rückfall bis in den Bereich 90,20 USD. Oberhalb des Aufwärtstrends der Vortage bei 98,00 USD biete sich hingegen die Chance, die Rally noch bis in den Bereich 105,75 USD auszudehnen. Insgesamt dürfte es angesichts der aktuellen Ereignisse sehr volatil bleiben. (25.02.2022/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.