Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis bewegte sich am Mittwoch zunächst weiter nach oben, knickte dann aber im Handelsverlauf wieder ein, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Abwärtstrend der Vorwochen bleibe intakt.



Es biete sich aktuell die Möglichkeit, die Korrektur weiter auszudehnen. Spielraum sei zunächst bis zur Unterstützung bei 58,23 USD vorhanden. Nach der Zwischenerholung müsse aber einkalkuliert werden, dass Brent dieses Niveau nicht halten könne, was Abgaben in Richtung der 55,86 USD ermöglichen würde. Erst oberhalb der 61,00 USD werde es bullischer. (30.01.2020/ac/a/m)





