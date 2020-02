Paris (www.aktiencheck.de) - Die Abwärtsbewegung dauert bei Brent weiterhin an, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Verkaufsdruck habe am Dienstag zwar nachgelassen, dennoch sei zwischenzeitlich ein neues Tief erreicht worden.



Weitere Abgaben würden bei Brent möglich bleiben. Es biete sich weiterer Spielraum bis in den Bereich 51,92 USD, bevor dort eine Erholung anstehen könnte. Spätestens im Bereich der 50,00 USD dürften die Bullen nochmals im Vorteil sein. Bullisch werde es erst wieder oberhalb der 55,86 USD, was aber zunächst nur bis zum Abwärtstrend bei 58,50 USD führen dürfte. (05.02.2020/ac/a/m)



