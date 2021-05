Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Freitag bereits wieder nach unten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Ausbruchsbewegung über die 68,04 USD sei somit sofort ins Stocken geraten.



Weitere Abgaben seien kurzfristig möglich. Spielraum biete sich dabei zunächst bis in den Bereich des Aufwärtstrends der Vorwochen. Ausgehend von 65,45 USD könnten die Bullen dann wieder übernehmen. Rutsche der Kursverlauf auch unter 65,45 USD klar zurück, drohe eine Ausdehnung der Korrektur zunächst bis 64,56 USD, später in Richtung 62,08 USD. (03.05.2021/ac/a/m)



