Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Donnerstag zunächst wieder nach unten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei eine Konsolidierung gestartet, nachdem die Hürde bei 48,93 USD erreicht worden sei.



Weitere Abgaben seien kurzfristig möglich, Spielraum biete sich bis in den Bereich 47,00 USD, bevor dort der Aufwärtstrend wieder nach oben schieben dürfte. Gelinge anschließend der Anstieg über 49,00 USD, werde der Weg in Richtung 52,00 USD frei. Abgaben unter 46,50 USD könnten alternativ einen stärkeren Pullback bis 44,54 USD einleiten. (27.11.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.