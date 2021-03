Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Obwohl Brent die Woche mit einem großen bullischen Gap begann, waren die Käufer nicht in der Lage, das Momentum aufrechtzuerhalten, und der Preis begann, sich zurückzuziehen, so die Experten von XTB.



Der Ölpreis habe den Gewinn von 2% wieder abgegeben und den Montagshandel mehr als 2% unter dem Schlusskurs vom Freitag beendet. Der Preis habe sich während des heutigen asiatischen Handels zu erholen versucht, aber auch diese Gewinne seien wieder abgegeben worden und Brent teste nun das 38,2% Retracement des Aufwärtsimpulses, der letzte Woche begonnen habe. Sollte diese Unterstützung durchbrochen werden, könnten wir eine Bewegung in Richtung des Bereichs von 66,90 Dollar nicht ausschließen, wo sich das 50% Retracement und die untere Grenze der Overbalance-Struktur befinden würden. Ein Bruch unter den Bereich von 66,90 Dollar würde auf eine kurzfristige Trendumkehr hindeuten. (09.03.2021/ac/a/m)





