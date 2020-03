Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Einen beispiellosen Kursverfall muss der Ölpreis seit Mitte Januar verkraften, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Ausgehend vom bisherigen Jahreshoch bei 71,62 USD sei das "schwarze Gold" bis auf 21,63 USD zurückgefallen. Dieser Kursverfall gehe einher mit einem Abgleiten unter das Dekadentief vom Januar 2016 bei 25,00 USD. Auf der Indikatorenseite würden die Glättungslinien der letzten 38 bzw. 200 Wochen (akt. bei 58,85/60,06 USD) den beschriebenen Abverkauf mit einem negativen Schnittmuster quittieren. Andererseits notiere der RSI extrem niedrig und signalisiere damit eine stark überverkaufte Marktverfassung. In dieser Gemengelage bedürfe es eines charttechnischen Katalysators, um eine Gegenbewegung einzuleiten. Als solchen würden die Anaysten eine nachhaltige Rückeroberung des 2016er-Tiefs definieren. Gelinge dieser Befreiungsschlag, dürfte der Ölpreis zunächst sein zyklisches Tief gefunden haben und das Tief von Ende 2008 bei 32,21 USD definiere ein erstes Erholungsziel. Die Parallele zum Abwärtstrend seit Oktober 2018 (akt. bei 34,82 USD) markiere im Erfolgsfall eine weitere Barriere. Als Stop-Loss für antizyklische Long-Positionen biete sich das eingangs erwähnte Verlaufstief bei 21,63 USD an. (26.03.2020/ac/a/m)



