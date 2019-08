Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Montag zunächst nochmals aufwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickNach dem Fehlausbruch auf der Oberseite bestehe die Gefahr, die Abwärtsbewegung auszudehnen. Weitere Abgaben bis in den Bereich 57,65 USD könnten bald folgen. Unterhalb dieser Unterstützung würde sich der Weg auch wieder in Richtung 55,86 USD öffnen. Erst ein klarer Anstieg über 60,00 USD helle das Chartbild auf, was sich aktuell nicht andeute. (27.08.2019/ac/a/m)