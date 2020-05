Xetra-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

Kurzprofil Brenntag AG:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist der Weltmarktführer in der Chemiedistribution. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche - ganz im Sinne seiner Philosophie: "ConnectingChemistry".



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit mehr als 580 Standorten in 73 Ländern. Mit mehr als 16.600 Mitarbeitern weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 12,6 Mrd. Euro (14,8 Mrd. US-Dollar) im Jahr 2018.



Für Brenntag geht Chemiedistribution weit über die Lieferung und den Transport von Chemikalien hinaus. Brenntag wird von einem erfahrenen Management geführt, das zusammen über jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz in der Chemiedistribution und -produktion verfügt. Seit dem 29. März 2010 ist die Brenntag AG an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard gelistet und gehört seit dem 21. Juni 2010 dem MDAX an. (07.05.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Brenntag-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Weltmarktführers in der Chemiedistribution Brenntag AG (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF).Trotz des durch die Covid-19-Pandemie deutlich schwieriger gewordenen Umfelds habe der Mülheimer Konzern solide Zahlen für das erste Quartal 2020 vorgelegt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Auswirkungen der Virus-Ausbreitung und der zu ihrer Eindämmung ergriffenen Maßnahmen seien im Berichtszeitraum nicht nennenswert gewesen. Für den weiteren Jahresverlauf gehe das Management allerdings von erhöhten Unsicherheiten aus, die eine seriöse Ergebnisprognose derzeit nicht zulassen würden. Der Jahresausblick für 2020 sei daher Anfang April ausgesetzt worden. Immerhin halte die Unternehmensführung am Hauptversammlungstermin und der Dividendenplanung fest.Strauß bestätige sein Kursziel von 43 Euro für die Brenntag-Aktie, das als Folge des positiv an der Börse aufgenommenen Zwischenberichts mittlerweile leicht übertroffen worden sei. Gemäß der NORD-LB-Empfehlungssystematik stuft Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, die Brenntag-Aktie daher in einer aktuellen Aktienanalyse von "kaufen" auf "halten" zurück. (Analyse vom 07.05.2020)Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, angesichts der längerfristig guten Geschäftsperspektiven bei seiner Kaufempfehlung für die Brenntag-Aktie mit einem marktbedingt von 40 auf 43 Euro erhöhten Kursziel. (Analyse vom 07.05.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Brenntag AG: Keine vorhanden.Börsenplätze Brenntag-Aktie: