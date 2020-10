Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

55,42 EUR -2,12% (28.10.2020, 09:40)



ISIN Brenntag-Aktie:

DE000A1DAHH0



WKN Brenntag-Aktie:

A1DAHH



Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNTGF



Kurzprofil Brenntag AG:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Als Bindeglied führt das Unternehmen seine Lieferanten und Kunden in gewinnbringenden Partnerschaften zusammen. Seine nahezu 17.500 Mitarbeiter stellen maßgeschneiderte Anwendungs-, Marketing- und Supply-Chain-Lösungen bereit. Die Unterstützung bei technischen Anwendungen und Formulierungen, Markt-, Branchen- und regulatorisches Know-how sowie fortschrittliche digitale Lösungen sind nur einige der Serviceangebote, mit denen Brenntag ein unvergleichliches Kundenerlebnis kreieren will.



Das Portfolio umfasst Spezial- und Industriechemikalien und Inhaltsstoffe, die von einer erstklassigen Lieferantenbasis bezogen werden. Mit seiner langjährigen Erfahrung, globalen Reichweite und lokalen Stärke steht Brenntag an der Seite seiner Partner und steigert so ihren Erfolg. Brenntag ist bestrebt, im eigenen Unternehmen und in allen von uns belieferten Industrien einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit zu leisten und ein nachhaltiges, profitables Wachstum zu erzielen. Vom Hauptsitz in Essen und von den regionalen Zentralen in Philadelphia, Houston und Singapur aus betreibt Brenntag ein einzigartiges weltweites Netzwerk mit mehr als 640 Standorten in 77 Ländern. 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 12,8 Mrd. Euro (14,4 Mrd. US-Dollar). Die Brenntag-Aktie ist an der Börse Frankfurt notiert (BNR). (28.10.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Brenntag-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Weltmarktführers in der Chemiedistribution Brenntag AG (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF).Der Vorstandsvorsitzende Kohlpaintner (seit Januar 2020 im Amt) habe seine Pläne (Transformationsprogramm "Project Brenntag") für den Konzern präsentiert. Ziel sei es, die Weltmarktführerschaft von Brenntag in der Chemiedistribution auszubauen. Kernpunkte des Transformationsprogramms seien eine stärkere Fokussierung, die Reduzierung der Komplexität (weltweit würden etwa 100 von 650 Standorten geschlossen, Abbau von etwa 1.300 von rund 17.500 Stellen) sowie die Intensivierung der Partnerschaften mit Kunden und Lieferanten. Das Maßnahmenpaket solle zu einer nachhaltigen Steigerung des EBITDA um 220 Mio. Euro p.a. ab Anfang 2023 führen.Das Transformationsprogramm werde laut den Unternehmensangaben zu einem Netto-Zahlungsmittelabfluss von rund 370 Mio. Euro führen. Es bestehe nun mehr Klarheit über das Vorhaben des Managements und deren finanzielle Auswirkungen. Das Ergebnisverbesserungsziel sei zudem ehrgeiziger ausgefallen, als von Diermeier bisher unterstellt. Seine (kurzfristigen) Prognosen hätten Bestand (u.a. EPS 2020e: 2,88 Euro; EPS 2021e: 3,25 Euro). Die Brenntag-Aktie sei seit Jahresanfang trotz Covid-19-Pandemie um knapp 18% gestiegen (zum Vergleich Stoxx Europe 600 Chemie: -1%). Das Papier habe gestern (27.10.) ein neues Allzeithoch (knapp 59 Euro) markiert.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bewertet die Brenntag-Aktie weiterhin mit "halten". Das Kursziel werde von 55 Euro auf 61 Euro erhöht. (Analyse vom 28.10.2020)Börsenplätze Brenntag-Aktie:Xetra-Aktienkurs Brenntag-Aktie:55,60 EUR -2,52% (28.10.2020, 09:28)