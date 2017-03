ISIN Brenntag-Aktie:

DE000A1DAHH0



WKN Brenntag-Aktie:

A1DAHH



Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNTGF



Kurzprofil Brenntag AG:



Die Brenntag AG (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist der Weltmarktführer in der Chemiedistribution. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche - ganz im Sinne seiner Philosophie: "ConnectingChemistry".



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit mehr als 550 Standorten in 74 Ländern. Mit rund 15.000 Mitarbeitern weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 10,5 Mrd. Euro (11,6 Mrd. US-Dollar) im Jahr 2016. (07.03.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Brenntag-Aktienanalyse von Aktienanalyst Nils-Peter Gehrmann von Hauck & Aufhäuser:Nils-Peter Gehrmann, Aktienanalyst von Hauck & Aufhäuser, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Zahlen nach wie vor zum Verkauf der Aktie des Weltmarktführers in der Chemiedistribution Brenntag AG (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF), erhöht aber sein Kursziel.Das operative Ergebnis (EBITDA) des Unternehmens habe in Q4 die Erwartungen verfehlt, so der Analyst. Das neue Kursziel habe er mit einem verschobenen Bewertungszeitraum begründet, attestierte dem Titel wegen nur begrenzten organischen Wachstums jedoch eine "anspruchsvolle Bewertung".Nils-Peter Gehrmann, Aktienanalyst von Hauck & Aufhäuser, hat das Kursziel für die Brenntag-Aktie von 39,00 auf 41,50 Euro erhöht, sein Rating aber bei "sell" belassen. (Analyse vom 07.03.2017)Xetra-Aktienkurs Brenntag-Aktie:52,70 EUR -3,23% (07.03.2017, 11:57)Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:52,713 EUR -2,69% (07.03.2017, 12:09)