Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

52,763 EUR -2,60% (07.03.2017, 11:49)



ISIN Brenntag-Aktie:

DE000A1DAHH0



WKN Brenntag-Aktie:

A1DAHH



Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNTGF



Kurzprofil Brenntag AG:



Die Brenntag AG (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist der Weltmarktführer in der Chemiedistribution. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche - ganz im Sinne seiner Philosophie: "ConnectingChemistry".



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit mehr als 550 Standorten in 74 Ländern. Mit rund 15.000 Mitarbeitern weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 10,5 Mrd. Euro (11,6 Mrd. US-Dollar) im Jahr 2016. (07.03.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Brenntag-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hebt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Weltmarktführers in der Chemiedistribution Brenntag AG (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) von 44 auf 50 Euro an.Die Zahlen für das Jahr 2016 hätten an der Börse nicht recht überzeugen können, obwohl sie im Rahmen der Analystenschätzungen gelegen hätten und das operative Ergebnis exakt in der Mitte der unternehmenseigenen Zielspanne herausgekommen sei, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Nach der verhaltenen Entwicklung in 2016 werde für 2017 wieder ein dynamischerer Geschäftsverlauf in Aussicht gestellt. Anlass zur Zuversicht gebe, dass bereits im in Q4 2016 erfreuliche Wachstumsraten beim Umsatz (+6,5%) und beim EBITDA (+2,2%) hätten erzielt werden können. Vor allem in Nordamerika sollte die Erholung der Ölpreise zu einer Belebung der Nachfrage von Kunden aus dem Öl- und Gassektor führen. Daneben seien aus Zukäufen weitere Wachstumsimpulse zu erwarten.Mit Blick auf die nach einem kräftigen Kursanstieg innerhalb des zurückliegenden Dreivierteljahres erreichte Bewertung bleibt Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, jedoch in einer aktuellen Aktienanalyse bei seiner Halteempfehlung für die Brenntag-Aktie. Das Kursziel erhöht er von 44 auf 50 Euro. (Analyse vom 07.03.2017)Xetra-Aktienkurs Brenntag-Aktie:52,76 EUR -3,12% (07.03.2017, 11:37)