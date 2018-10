Börse Stuttgart-Aktienkurs Bossard-Aktie:

Kurzprofil Bossard Holding AG:



Die Bossard Gruppe (ISIN: CH0238627142, WKN: A111WS, Ticker-Symbol: 0B7, SIX Ticker-Symbol: BOSN) ist ein weltweit führender Anbieter von Produktlösungen und Dienstleistungen in der industriellen Verbindungs- und Montagetechnik. Mit einem Produktsortiment von über 1.000.000 Artikeln, sowie der ausgewiesenen Kompetenz in der technischen Beratung (Engineering) und der Lagerbewirtschaftung (Logistik), gehört Bossard als Komplettanbieter und Industriepartner zu den etablierten Unternehmen. Zudem spielt Bossard beim Aufbau intelligenter Produktionsstätten im Sinne von Industrie 4.0 eine Vorreiterrolle.



Zu den Kunden zählen lokale und multinationale Industrieunternehmen, denen Bossard mit ihren Lösungen zu einer höheren Produktivität verhilft. Mit 2.300 Mitarbeitenden an weltweit 80 Standorten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 786,2 Mio. CHF. Bossard ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. (11.10.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Bossard-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Bossard Holding AG (ISIN: CH0238627142, WKN: A111WS, Ticker-Symbol: 0B7, SIX Ticker-Symbol: BOSN).Die makroökonomischen Trends scheinen unverändert zu sein - die PMI-Indikatoren für die verarbeitende Industrie werden in der vorhersehbaren Zukunft wahrscheinlich über 50 bleiben, so Michal Lichvar, Analyst von Vontobel Research. Bossard halte ein begrenztes Engagement in unter Druck geratenen Schwellenländern (vor allem in Südamerika). Seine Großkunden würden sich nach wie vor gut entwickeln. Allerdings scheine das Wachstum demnächst an seine Grenzen zu stoßen, da die meisten Kunden voll ausgelastet seien. Die ungünstige EUR/CHF-Entwicklung und potenzielle neue Handelskonflikte würden für mehr Unsicherheit sorgen.Erwartungen für EBIT-Margen-Entwicklung gesenkt: Bossard habe angedeutet, dass eine EBIT-Marge für GJ18 von über 13% auf Konzernebene (d.h., VTe- und Kons.-Niveaus vor Veröffentlichung der Umsatzzahlen für Q3 18) trotz des sehr guten H1 18 nicht realistisch sei. Aufgrund des anhaltenden Wachstums entstünden höhere Personalkosten.Lichvar erhöhe sein Vontobel Beta für die Übergangs- und Endphasen und infolgedessen auch den WACC, da das Makroumfeld, das die Geschäftsentwicklung vorantreibe, unklarer geworden sei. Die neuen Diskontierungssätze (WACC) würden sich jeweils auf 6,8%/7,0%/7,8% im GJ18/21/27E belaufen, verglichen mit bislang 6,8%/6,9%/7,1%.In Kombination führt dies zu einem tieferen Kursziel von CHF 185 (CHF 225), bei einem unveränderten "hold"-Rating, so Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research. (Analyse vom 11.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bossard-Aktie: