Tradegate-Aktienkurs Bossard-Aktie:

168,40 EUR +2,93% (05.04.2018, 09:16)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Bossard-Aktie:

CHF199,10 +3,91% (05.04.2018, 10:29)



ISIN Bossard-Aktie:

CH0238627142



WKN Bossard-Aktie:

A111WS



Ticker-Symbol Bossard-Aktie:

0B7



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Bossard-Aktie:

BOSN



Kurzprofil Bossard Holding AG:



Die Bossard Gruppe (ISIN: CH0238627142, WKN: A111WS, Ticker-Symbol: 0B7, SIX Ticker-Symbol: BOSN) ist ein weltweit führender Anbieter von Produktlösungen und Dienstleistungen in der industriellen Verbindungs- und Montagetechnik. Mit einem Produktsortiment von über 1.000.000 Artikeln, sowie der ausgewiesenen Kompetenz in der technischen Beratung (Engineering) und der Lagerbewirtschaftung (Logistik), gehört Bossard als Komplettanbieter und Industriepartner zu den etablierten Unternehmen. Zudem spielt Bossard beim Aufbau intelligenter Produktionsstätten im Sinne von Industrie 4.0 eine Vorreiterrolle.



Zu den Kunden zählen lokale und multinationale Industrieunternehmen, denen Bossard mit ihren Lösungen zu einer höheren Produktivität verhilft. Mit 2.300 Mitarbeitenden an weltweit 80 Standorten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 786,2 Mio. CHF. Bossard ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. (05.04.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Bossard-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Bossard Holding AG (ISIN: CH0238627142, WKN: A111WS, Ticker-Symbol: 0B7, SIX Ticker-Symbol: BOSN).Der Analyst rechne für GJ 2018 neu mit einem leicht tieferen Umsatz als bisher angenommen. So reduziere er seine Umsatzzahlen für Amerika, als Folge der ungünstigen Währungsentwicklung und der gewachsenen Ungewissheit rund um Tesla. In Europa gehe er hingegen von etwas höheren Werten aus, da sich hier die Marktdynamik, bei höheren Rohstoffpreisen, intensiviert und die Umrechnungseffekte verbessert hätten. Die Abwärtskorrektur für Amerika könne durch die Erhöhung für Europa jedoch nicht ausgeglichen werden. Nicht verändert hätten sich die positiven GJ 2018-Annahmen des Analysten für Deere und Tesla. Und in Q1/2018 rechne er, angetrieben vom Europa-Geschäft, in allen Sektoren mit kräftigen Zuwächsen (VontE: +10%, OG: +7,9%).Die EBIT-Margenwerte des Analysten würden sich nur geringfügig verändern. So rechne er in GJ 2018 mit einer EBIT-Marge von 12,4%, gefolgt von einem Rückgang auf 12% bis zu GJ 2022, infolge Preisdruck und anhaltender Rohstoffpreisinflation. Seine EPS-Prognose werde durch tiefere Umsatzannahmen und die Erwartung einer höheren Steuerlast ebenfalls negativ beeinflusst.Die vorläufigen Q1-Zahlen hätten bestätigt, dass Bossard weiterhin auf dem richtigen Weg sei, in GJ 2018 ein dynamisches Wachstum zu erreichen. In Verbindung mit einigen Unsicherheiten bezüglich der Zukunft von Tesla könnte der endgültige Umsatz jedoch unter den bisherigen Schätzungen des Analysten liegen. Er korrigiere seine EPS-Prognosen nach unten und verwende künftig in seinem DCF-Modell etwas weniger günstige Inputfaktoren. Daraus ergebe sich ein niedrigeres Kursziel von CHF 225 (250).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bossard-Aktie: