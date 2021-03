(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,745 EUR 0,00% (03.03.2021, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,72 EUR +0,62% (03.03.2021, 18:35)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (03.03.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unverändert zu kaufen.H1 20/21 mit zwei unterschiedlichen Quartalen: Die jetzt veröffentlichten, finalen H1 20/21-Zahlen würden im Rahmen der Analystenerwartungen liegen. Während in Q1 20/21 EBITDA und EBIT noch klar negativ ausgefallen seien, seien in Q2 20/21 positive Werte erreicht worden: EBITDA: 36,6 Mio. Euro; EBIT: 10,2 Mio. Euro. Erfreulich habe sich im Halbjahr der operative Cashflow entwickelt, der mit 30,9 Mio. Euro nahezu stabil geblieben sei.Sportliche Situation mit Höhen und Tiefen: In der Bundesliga belege der BVB derzeit mit 39 Punkten den fünften Tabellenplatz und habe damit nach Ansicht des Analysten die Erwartungen noch nicht ganz erfüllt. Die Aussicht, einen der lukrativen Champions League (CL)-Plätze zu erreichen, sei etwas unsicherer geworden. Becker gehe weiterhin davon aus, dass die erneute Teilnahme am europäischen Wettbewerb gelingen werde. Im DFB-Pokal sowie in der laufenden CL-Saison sei die Mannschaft weiterhin im Wettbewerb. Der Sieg gegen Mönchengladbach im DFB-Pokal (02.03.) führe nach Einschätzung des Analysten zu einer Prämie von unter 3 Mio. Euro. Am 09.03. finde das CL-Rückspiel gegen Sevilla FC statt. Darüber hinaus werde Marco Rose als neuer Cheftrainer zum BVB wechseln.Vor allem wegen der unsicheren wirtschaftlichen Lage bedingt durch die COVID-19-Pandemie seien die Jahres-Finanzziele weiterhin ausgesetzt. Das Erreichen der nächsten Runden, sowohl im DFB-Pokal als auch im Champions League-Wettbewerb wäre sehr hilfreich. Becker habe seine Ergebnisschätzungen für Umsatz und Ergebnis leicht nach unten angepasst.Finanzielle Basis trotz Verschlechterung im Halbjahr stabil: Die Netto-Finanz-VB hätten zum 31.12.2020 bei 50,4 Mio. Euro gelegen (30.06.2020: 29,1 Mio. Euro). Neben eigenen Kosteneinsparungen sei der Kontokorrentrahmen auf 120 Mio. Euro verdoppelt worden und sei zu 28,8 Mio. Euro in Anspruch genommen worden.Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, bewertet die Borussia Dortmund-Aktie weiterhin mit dem Rating "kaufen". (Analyse vom 03.03.2021)Die FMR Frankfurt Main Research AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: