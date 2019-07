Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park." (03.07.2019/ac/a/nw)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Nach Nico Schulz (1899 Hoffenheim), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach), Julian Brandt (Bayer Leverkusen) und Mats Hummels (FC Bayern München) sei jetzt auch der Wechsel von Mateu Morey vom FC Barcelona zum BVB perfekt. Für das Papier des Dortmunder Fußball-Bundesligisten wären Erfolge in der Champions League wichtig. Hier winke das große Geld. Dank hoher Prämien und üppiger TV-Gelder seien hohe zweistellige Millionenbeträge möglich, die der BVB in der abgelaufenen Spielzeit leichtfertig verspielt habe.Kurse unter 9 Euro würden Kaufkurse bleiben. Mit einem Börsenwert von 808 Mio. Euro sei die BVB-Aktie weiterhin viel zu günstig. Aus charttechnischer Sicht habe das Papier auf der wichtigen 200-Tage-Linie wieder nach oben gedreht. Erstes Etappenziel sei die Marke von 9,50 Euro. Langfristig bleibe das Kursziel 12,50 Euro, so Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.07.2019)