Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,526 EUR -4,92% (15.10.2020, 16:14)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,534 EUR -4,83% (15.10.2020, 16:11)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (15.10.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Borussia Dortmund sei mit seiner noch sehr jungen Mannschaft richtig gut aufgestellt. Leider sehe es beim Kader aber deutlich besser aus als bei der Aktie des Dortmunder Fußballvereins. Die BVB-Aktie habe zuletzt eine wichtige Marke unterschritten und stehe jetzt erneut vor dem nächsten Verkaufssignal. Auf diese Unterstützung müssten Anleger nun unbedingt achten.Seit März sei die BVB-Aktie zwischen 5,50 und 7 Euro geschwankt. Ende September habe der Kurs die 50-Tage-Linie bei 5,74 Euro durchkreuzt und damit ein Verkaufssignal generiert. In den Folgetagen habe der Kurs weiter zurückgesetzt und die untere Begrenzungslinie bei 5,50 Euro durchbrochen. Daraufhin habe die BVB-Aktie den Abverkauf fortgesetzt und stehe jetzt nur noch knapp über der Unterstützung bei 4,34 Euro. Das hohe Handelsvolumen während des aktuellen Kursverfalls deute auf einen starken Verkaufsdruck auf die BVB-Aktie hin. Durchbreche der Wert nun die Unterstützung, würde der Abverkauf deutlich an Fahrt gewinnen. Eine dynamische Abwärtsbewegung bis an die 4-Euro-Marke wäre dann recht wahrscheinlich.Das Chartbild der BVB-Aktie habe sich deutlich eingetrübt. Ein weiterer Rücksetzer - v.a. in Hinblick auf einen drohenden Lockdown - sei recht wahrscheinlich. Neueinsteiger sollten daher trotz der langfristig guten Aussichten abwarten. Investierte Anleger sollten den Stopp bei 4,25 Euro beachten, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.10.2020)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: