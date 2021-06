Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (28.06.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Während die deutschen Fußball-Fans dem EM-Achtelfinale und Klassiker gegen England entgegen fiebern würden, würden die Verantwortlichen des Borussia Dortmund mit Hochdruck am Kader für die kommende Saison arbeiten. Nach Top-Star Jadon Sancho stehe nun auch Julian Brandt vor dem Absprung, wie die "Corriere dello Sport" berichtet habe.So solle der ehemalige Fußball-Nationalspieler vor einem Wechsel von Borussia Dortmund zu Lazio Rom stehen. Wie die italienische Zeitung am Montag berichte, solle sich der 25 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler mit dem Serie-A-Club bereits auf einen Vierjahresvertrag geeinigt haben.Streitpunkt zwischen beiden Clubs sei demnach noch die Ablöse für den Wunschspieler von Trainer Maurizio Sarri. Es würden zwischen 25 und 30 Mio. Euro gehandelt, Lazio würde die Summe gerne drücken. Andernfalls käme für die Italiener dem Bericht zufolge auch ein Leihgeschäft infrage.Der vertraglich bis 2024 gebundene Brandt sei zur Saison 2019/20 für 25 Mio. Euro von Bayer Leverkusen zum BVB gewechselt. In der vergangenen Spielzeit habe er sich häufig mit der Reservistenrolle begnügen müssen.Kurzum: Mutige Anleger können weiterhin einsteigen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Wichtig: Ein Stoppkurs bei 5,10 Euro sichere die Position bei der Borussia Dortmund-Aktie nach unten ab. (Analyse vom 28.06.2021)(Mit Material von dpa-AFX)