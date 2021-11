(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unverändert zu kaufen.Der BVB habe am letzten Freitag erste, vorläufige Q1/21/22-Ergebnisse veröffentlicht. Wie erwartet, seien deutlich verbesserte Leistungskennzahlen präsentiert worden, die die Analysten-Erwartungen noch übertroffen hätten.Bezüglich der Topline hätten insbesondere die Umsätze aus der TV-Vermarktung mit 46,4 Mio. Euro deutlich über der Analysten-Schätzung von 39,0 Mio. Euro gelegen. Ebenfalls wie erwartet, habe auch das Ergebnis aus Transfergeschäften einen kräftigen Sprung nach oben auf 59,5 (FMR: 50,0) Mio. Euro gemacht; es habe vom Verkaufserlös des Spielers J. Sancho zu ManU profitiert. Über die Finanzverschuldung sei noch nicht berichtet worden, Der Analyst gehe aber davon aus, dass nach der erfolgreich durchgeführten KE im September der Konzern wieder eine Netto-Liquidität ausweisen werde.Im DFB-Pokal spiele der BVB am 18./19.01.22 im Achtelfinale auswärts gegen den FC St. Pauli, nach Erachten des Analysten eine lösbare Aufgabe. In der Bundesliga liege der Club nach dem elften Spieltag knapp hinter dem FCB auf dem zweiten Tabellenplatz und halte den Anschluss. In der UEFA Champions League rangiere der BVB derzeit mit sechs Punkten auf Platz zwei und habe seine Chancen auf das Erreichen des Achtelfinales bisher gewahrt. Sorgen würden derzeit Verletzungen einiger Spieler wie z.B. E. Haaland bereiten.Schaue man sich die Performance in Q1 an und projiziere dies auf die nächsten Quartale, so fühle sich der Analyst derzeit wohl mit seinen Jahres-Schätzungen. Daher sehe er derzeit keinen Grund, diese zu ändern. Er erwarte weiterhin einen Jahresumsatz von 378 Mio. Euro, bei einem EBITDA von 74,8 Mio. Euro und einem Nettoergebnis von -10,7 Mio. Euro, was rund 60 Mio. Euro höher als im Vorjahr wäre.DisclosuresWeder die FMR Frankfurt Main Research AG, noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte; (iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;