(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:



(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

9,215 EUR -2,90% (24.02.2020, 10:34)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

9,215 EUR -1,97% (24.02.2020, 10:48)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (24.02.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) weiterhin zu kaufen.Am Freitag habe der BVB die vorläufigen Zahlen für das H1 (endete am 31.12.19) gemeldet. Konzerngesamtleistung sei von 256,0 Mio. Euro auf 297,4 Mio. Euro gestiegen. Exklusive Transfers (Verkaufserlöse) habe der Konzernumsatz bei 236,6 Mio. Euro (H1 18/19: 213,8 Mio. Euro) gelegen und sei 10,6% höher als im Vorjahr. Das EBITDA sei 54,7 Mio. Euro und somit unter Vorjahresniveau (57,6 Mio. Euro) gewesen. Das Konzernergebnis habe sich auf 4,5 Mio. Euro (Vj: 19,6 Mio. Euro) belaufen. Der Analyst warte die finalen Zahlen Ende dieser Woche ab, sein Modell anzupassen, aber sehe derzeit nur marginalen Anpassungs-Bedarf.Auf den ersten Blick habe sich bei der Berichterstattung nicht viel verändert, aber, wenn man sich die GuV-Zahlen im Detail ansehe, bemerke man, dass die Zahlen aus Transfererlösen zumindest anders dargestellt würden. Die Differenz aus Gesamtleistung und Umsätze ergebe 60,8 Mio. Euro, was eigentlich den Transfererlösen entsprechen müsste. Jedoch seien diese nach Q1 bei 70,1 Mio. Euro gewesen. Der Rückgang in Q2 sei demnach kein "Storno" gewesen, sondern liege daran, dass ab jetzt die Ausleihgebühren von Spielern nicht mehr als Transfererlöse gezeigt würden, sondern im Segment "Sonstiges", wie das Unternehmen den Analysten bestätigt habe. Somit wäre der Umsatz nach "alter" Methodik bei ca. 226 Mio. Euro, was ein Zuwachs von 6,1% YoY wäre, was auch der bisherigen Einschätzung von +5,5% YoY fürs Gesamtjahr entspreche.Segmente: Umsätze aus dem Spielbetrieb seien bei 22,6 Mio. Euro (Vj: 27,3 Mio. Euro) gewesen; Umsätze aus der TV-Vermarktung hätten bei 113,1 Mio. Euro (Vj: 105,5 Mio. Euro) gelegen; Werbe-Erlöse hätten bei 50,5 Mio. Euro (46,5 Mio. Euro) gelegen, während Merchandising 21,2 Mio. Euro erzielt habe (18,2 Mio. Euro) und Conference, Catering, Sonstiges auf 29,2 Mio. Euro (16,3 Mio. Euro) angestiegen sei. Wie oben beschrieben seien ca. 10 Mio. Euro des Anstiegs bei Conference, Catering, Sonstiges aufgrund der Umstellung der Transfer-Umsätze.Am Wochenende habe der BVB gegen Werder Bremen einen Sieg geholt und liege nun mit 45 Punkten auf Rang 3.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person