Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

6,005 EUR -0,25% (29.06.2020, 15:10)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (29.06.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Nachdem die Bundesliga-Saison 2019/20 mit mehreren Wochen Verspätung doch noch habe beendet werden könne, habe der BVB schon einmal vorläufige Zahlen veröffentlicht. Demnach sei der deutsche Vizemeister deutlich in die roten Zahlen gerutscht. Der SDAX-Konzern erwarte nach eigenen Angaben nunmehr für das gesamte Geschäftsjahr 2019/2020 ein EBITDA i.H.v. rund 62 Mio. Euro und einen Jahresfehlbetrag i.H.v. rund 45 Mio. Euro. Die erwarteten Zahlen verstünden sich als unmittelbare Auswirkung der Corona-Krise, die alle Einnahmen- und Erlösfelder von Borussia Dortmund betroffen habe, so der BVB. Der Fußball-Bundesligust habe jedoch erneut betont, dass man den Verlust verkraften werde.Dass Borussia Dortmund in dieser außergewöhnlichen Saison einen Verlust erwirtschaften werde, sei bereits während der langen coronabedingten Spielpause bekannt gewesen. Dementsprechend reagiere auch die BVB-Aktie auf diese Meldung nur wenig. Mutige Anleger könnten weiterhin am Ball bleiben. Ein Stoppkurs bei 5,25 Euro sichere die Investition nach unten ab, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.06.2020)