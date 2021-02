Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,23 EUR +1,75% (01.02.2021, 14:00)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,245 EUR +1,75% (01.02.2021, 14:11)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (01.02.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg und dem Absturz auf Tabellenrang sieben gelinge Borussia Dortmund die sportliche Trendwende. Gegen Augsburg habe das Team am Samstag einen klaren 3:1-Sieg gefeiert. Selbst ein Fehlstart habe das eigentlich als labil bekannte Team diesmal nicht ins Wanken gebracht. Die Talfahrt der Aktie sei vorerst gestoppt.Mit dem Sieg komme die Borussia den heiß begehrten und finanziell lukrativen Champions-League-Plätzen wieder ein Stück näher. Das Ziel sei durch die Niederlagen gegen die direkten Konkurrenten Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen in Gefahr geraten.Zu Beginn des Spiels gegen den FC Augsburg habe es ganz so ausgesehen, als würde der BVB einen weiteren Rückschlag kassieren. Für Aufatmen hätten schließlich die Treffer von Thomas Delaney und Jadon Sancho gesorgt. Hinzu sei ein Eigentor der Augsburger gekommen.Die Talfahrt der BVB-Anteilsscheine sollte dennoch vorerst gestoppt sein. Rein wirtschaftlich sei der BVB jedenfalls solide aufgestellt und die Aktie günstig bewertet.Investierte Anleger sollten den Stopp bei 4,40 Euro beachten, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link