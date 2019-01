Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

8,935 EUR +1,53% (09.01.2019, 16:22)



Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

8,955 EUR +2,05% (09.01.2019, 16:22)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (09.01.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von Jochen Kauper, Redakteur des Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die Borussia Dortmund-Aktie lege in den letzten Monaten eine glänzende Performance aufs Parkett. Seitdem das BVB-Management Lucien Favre als Trainer an Bord geholt habe, spiele Borussia Dortmund nahezu in einer anderen Liga.In der Bundesliga marschiere Borussia Dortmund vorne weg und auch in der Champions League hätten die Schwarz-Gelben ihre Klasse aufblitzen lassen. Ein Weiterkommen gegen Tottenham wäre sportlich und finanziell lukrativ. Finanziell, weil es für die Qualifikation für das Viertelfinale weitere 10,5 Millionen Euro gebe und sportlich, weil sich die jungen Talente weiterhin auf der großen Bühne Champions League zeigen könnten.Das werde dem Wert des BVB-Kaders weiter auf die Sprünge helfen. Erst vor wenigen Tagen hätten die BVB-Macher mit dem Pulisic-Tranfer zu Chelsea wieder bewiesen, welch hervorragende Deals sie in der Lage seien abzuschließen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: