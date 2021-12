Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im

Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (02.12.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die Hauptversammlung der Aktionäre von Borussia Dortmund sei am Donnerstag von der Corona-Krise überschattet worden. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke habe an die Politik appelliert, die Corona-Entscheidungen mit Maß und Mitte zu treffen. Der Verein sei wegen der hohen Infektionszahlen bereit, die Zuschauerzahl um zwei Drittel von 81.000 auf rund 26.000 zu reduzieren, habe Watzke gesagt. Dabei habe er bei der Onlineveranstaltung betont, dass der Fußball kein Treiber des Infektionsgeschehens sei. Der BVB-Geschäftsführer habe die Politik aufgerufen, keine populistischen Forderungen aufzustellen, "um von den eigenen Versäumnissen abzulenken".Der Verein habe am Mittwoch den Verkauf von 67.000 Tickets für das Spitzenspiel gegen den FC Bayern München am Samstag stornieren müssen und habe während der Versammlung auf eine Entscheidung der Ministerpräsidenten-Konferenz zu Verschärfungen der Regeln bei Großveranstaltungen gewartet.Die Borussia Dortmund KGaA habe im zurückliegenden Geschäftsjahr 2020/2021 wegen fehlender Zuschauereinnahmen in der Corona-Krise einen Verlust von über 72 Mio. Euro verbucht. Aus diesem Grund schütte der Pokalsieger der vergangenen Saison auch keine Dividende an seine Aktionäre aus."Covid hat uns in den letzten zwei Jahren massiv geprägt. Das hat dazu geführt, dass unser Geschäftsmodell nicht mehr vollumfänglich funktioniert", habe Watzke in seiner Rede gesagt. Er habe auf den Aktienkurs verwiesen, der vor der Corona-Krise bei 9 bis 10 Euro gelegen habe. Am Donnerstag habe der Wert bei knapp über 4 Euro gelegen.Die BVB-Aktie befinde sich nach wie vor in einem intakten Abwärtstrend. Daher sollte man nun nicht ins fallende Messer greifen, sondern abwarten, ob eine Bodenbildung gelinge, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.12.2021)(Mit Material von dpa-AFX)