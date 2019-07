Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (12.07.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von Jochen Kauper vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Neuer Kader, neuer Mut - mit dem Einstieg der Neuzugänge Nico Schulz, Thorgan Hazard und Julian Brandt am Mittwoch in die Saisonvorbereitung sei der BVB in die Mission Meisterschaft gestartet. Die Borussia Dortmund-Aktie sei nicht nur für Fußballfans eine spannende Depotbeimischung."Wir müssen jetzt damit anfangen, jeden Tag daran zu glauben, dass wir einiges erreichen können", habe Kapitän Marco Reus mit Bezug auf das ambitionierte Vorhaben der Vereinsführung gesagt, den Münchnern die seit Jahren anhaltende Bundesliga-Alleinherrschaft streitig zu machen.Dass die Meisterschaft erstmals seit Jahren als Ziel ausgegeben worden sei, halte Reus für naheliegend: "Auch aufgrund der vergangenen Saison und aufgrund unserer Transfers muss es unser Ziel sein, am Ende ganz oben zu stehen und auch im Pokal und in der Champions League besser abzuschneiden."Mit einem Börsenwert von 808 Mio. Euro sei der BVB an der Börse nach wie vor viel zu günstig. Charttechnisch betrachtet sei die Aktie auf der wichtigen 200-Tage-Linie wieder nach oben gedreht. Eine Investition kurz vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison sollte sich lohnen: In der letzten Spielzeit habe der Titel zu Beginn der Saison 2018/19 vom 28. August bis zum 7. Spieltag am 5. Oktober dank der sportlichen Erfolge von 6,15 Euro auf 8,20 Euro um 33 Prozent zugelegt. Auch in dieser Saison sei ein derartiges Szenario wahrscheinlich!Kurse unter 9,00 Euro bleiben Kaufkurse, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Erstes Etappenziel sei die Marke von 9,50 Euro. Langfristig bleibe das Kursziel 12,50 Euro. (Analyse vom 12.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link