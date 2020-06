Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

6,13 EUR +0,74% (19.06.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

6,105 EUR 0,00% (22.06.2020, 08:10)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (22.06.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Durch den souveränen 2:0-Erfolg gegen den Tabellendritten RB Leipzig habe sich der BVB zumindest wieder vorzeitig die Vizemeisterschaft sichern können. Bereits eine Woche zuvor sei die finanziell enorm wichtige Qualifikation für die Champions League in der kommenden Spielzeit gesichert worden. Und heute steht eine weiterer bedeutender Termin an. An diesem Montag dürfte sich klären, wie viel Fernsehgelder der BVB bzw. die Fußball-Bundesligisten demnächst erhalten würden. So werde die Deutsche Fußball Liga (DFL) um 13:30 Uhr die Ergebnisse der Medienrechte-Auktion präsentieren. Bei der Mitgliederversammlung würden die Clubs erfahren, was die Medienunternehmen in den vier Spielzeiten von 2021/2022 an ausgeben würden, um bewegte Bilder zu zeigen.Die bisher letzte Auktion erbrachte 4,64 Mrd. Euro für vier Spielzeiten. Eine erneute Steigerung von mehr als 80%, so wie bei der Ausschreibung vor vier Jahren, gelte als sehr unwahrscheinlich. Das liege zum einen an den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise, zum anderen an den Teilnehmern des Wettbietens.Der im Vorfeld als aussichtsreicher Kandidat gehandelte Onlinehändler Amazon.com habe sich wie die Deutsche Telekom zurückgehalten und keines der insgesamt sieben audiovisuellen Live-Rechtepakete gekauft. Zuletzt habe der US-Konzern mit dem Erwerb von Rechten der Premier League und der Champions League für Aufsehen gesorgt.Die Rekordjagd bei den Fernsehgelder dürfte durch die Corona-Krise vorerst gestoppt werden. Dennoch würden die Aussichten für den BVB gut bleiben. Da das Chance-Risiko-Verhältnis nach wie vor gut sei, könnten mutige Anleger weiterhin zugreifen. Der Stoppkurs sollte bei 5,25 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.06.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link