Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (18.05.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Borussia Dortmund habe die Zwangspause der Fußball-Bundesliga erstaunlich gut weggesteckt. Nach dem 26.Spieltag der Fußball-Bundesliga sei der BVB weiterhin auf Champions-League-Kurs. Mit dem 4:0 über Schalke 04 habe die Mannschaft von Trainier Lucien Favre Rang 2 in der Tabelle gefestigt. Die BVB-Aktie reagiere mit Erleichterung auf das gelungene Comeback.Die Coronakrise treffe alle Top-Klubs in Europa gleichermaßen. Es sei kaum vorstellbar, dass die Transfersummen der letzten Jahre in dieser Situation aufrechterhalten würden. Auch der FC Barcelona, Real Madrid oder die englischen Spitzenklubs würden wohl kaum Deals um 100 Mio. Euro stemmen. Zumindest nicht für einen einzigen Spieler. Deshalb wäre es wichtig, dass Haaland und Sancho dem BVB noch eine weitere Saison treu bleiben würden. Die Marktwerte würden sich 2020/21 wieder erholen.Da der BVB keine Verbindlichkeiten bedienen müsse und zuletzt über ein Eigenkapital i.H.v. 352 Mio. Euro verfügt habe (Eigenkapitalquote: 65,2%), sei ein Verlust im laufenden Geschäftsjahr zu verkraften. Das Ziel für die BVB-Aktie bleibe bei 8,50 Euro, der Stopp sollte bei 5,25 Euro platziert werden, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.05.2020)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: