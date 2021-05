Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

6,02 EUR +1,09% (14.05.2021, 09:04)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

6,085 EUR +2,10% (14.05.2021, 09:19)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (14.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Borussia Dortmund sei DFB-Pokalsieger 2021. Das Team habe sich gestern gegen RB Leipzig mit 4:1 durchgesetzt. Damit sichere sich der BVB nicht nur den ersten Titel seit 2017, sondern auch eine Prämie im niedrigen einstelligen Millionenbereich.Noch wichtiger sei aber, dass die Mannschaft von Trainer Edin Terzic - und dabei vor allem das Offensiv-Trio bestehend aus Erling Haaland, Marco Reus und Jadon Sancho - erneut seine derzeit bestechende Form untermauert habe. Dies sollte dem Team ein gutes Gefühl und Zuversicht geben, dass auch die letzten beiden schwierigen Spiele in der Bundesliga (gegen den ebenfalls formstarken Mainz 05 sowie den Tabellensechsten Bayer Leverkusen) erfolgreich gestaltet würden. Dadurch könnte der BVB einen Platz unter den ersten vier in der Endabrechnung verteidigen und auch in der kommenden Saison in der enorm lukrativen Champions League spielen.Auch charttechnisch betrachtet werde es nun spannend. Die Aktie stehe kurz vor einem neuen Kaufsignal. Mit einem Sprung über die Marke von 6,00 Euro wäre die monatelange Konsolidierungsphase abgeschlossen. Auf dem Weg bis zum 52-Wochen-Hoch bei 6,89 Euro würde es dann eigentlich nur noch einen wirklich ernstzunehmenden Widerstand geben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: