Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (04.04.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Endlich wieder volle Stadien. 81.365 Zuschauer würden am Samstag zum BVB strömen, um die Partie gegen RB Leipzig vor Ort zu verfolgen. Doch nicht überall sei die alte Fan-Leidenschaft so groß wie zuvor. Zu neuen Höhen schwinge sich dagegen die Formel 1 auf - insbesondere in den USA schlage das Rennspektakel derzeit alle Rekorde.Ein Blick auf "GoogleTrends" zeige, dass das erste Mal das Interesse an der Formel 1 global gesehen an das von Fußball heranreiche. Treiber dieser Entwicklung seien eine Erfolgsdoku von Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484) über die Königsklasse der Autorennen und neue Regeln, die für mehr Spannung und Überholmanöver sorgen würden. In Australien und den USA seien Karten in wenigen Stunden ausverkauft gewesen und auch Ungarn melde, dass die Zuschauertribüne in Spa beim Grand Prix am 28. August bereits mit 100.000 Zuschauern ausgebucht sei. Neuer Impuls: Audi und die VW-Tochter Porsche möchten offenbar ins Formel-1-Rennen einsteigen.Spannend wird, ob König Fußball Zuschauermagnet bleibt, so Florian Söllner von "Der Aktionär". Bereits Ende 2021 seien 4.190 Fans per App FanQ befragt worden. 33 Prozent hätten weniger Interesse am Fußball als noch vor den Corona-Beschränkungen. Fan-Forscher Harald Lange sei in diesen Tagen dennoch vorsichtig optimistisch und schreibe: "Die Rahmenbedingungen für einen Neustart waren niemals besser." (Analyse vom 04.04.2022)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: