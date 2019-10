Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (04.10.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA in einer aktuellen Aktienanalyse unter de Lupe.Die Borussia Dortmund-Aktie profitiere heute vom Champions League-Ergebnis Mitte der Woche: Man habe in Prag 2 zu 0 gewonnen und damit die Tabellen-Führung in der Gruppe übernommen. Die Borussia Dortmund-Aktie notiere aktuell bei etwa 9,75 Euro. Seit März sei sie in einem sehr stabilen Aufwärtstrend. Auf dem Chart sehe man, dass sie eine Art Keil ausbilde. Die obere Begrenzung verlaufe in etwa bei 10 Euro. Bei 10,30 Euro liege das Jahreshoch. Wenn die Borussia Dortmund-Aktie über den Widerstandsbereich kommt, dann könnte sich die Aufwärtsbewegung noch mal wieder beschleunigen - viel hängt natürlich vom Erreichen weiterer Runden in der Champions League sowie von der Bundesliga ab, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.10.2019)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:9,505 EUR +1,22% (04.10.2019, 13:28)