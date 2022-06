XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (02.06.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Nachdem der Fußball-Bundesligist im Februar seine Prognose für den Jahresfehlbetrag im Geschäftsjahr 2021/22 auf 17 bis 24 Mio. Euro beziffert habe, müsse diese nun erneut angepasst werden. Nun rechne Borussia Dortmund mit einem Verlust von 25 bis 29 Mio. Euro. Auf seiner Webseite erkläre der BVB: "Hintergrund der damit prognostizierten Ergebnisverschlechterung für das Geschäftsjahr 2021/2022 ist im Wesentlichen die vorzeitige Trennung vom bisherigen Cheftrainer und seinem Trainerteam. Über die finanziellen Inhalte der vorzeitigen Aufhebung der ursprünglich bis zum 30. Juni 2024 bestehenden Arbeitsverträge haben die Parteien am heutigen Tage grundsätzlich Einigung erzielt. Dies führt insbesondere zu einer Sonderabschreibung im mittleren einstelligen Millionenbereich für das Geschäftsjahr 2021/22, der in den zwei folgenden Geschäftsjahren allerdings insgesamt entsprechend geringere Abschreibungen in gleicher Höhe gegenüberstehen."Natürlich sei die erneute Prognosesenkung ärgerlich. Dennoch scheine beim BVB immer mehr die Hoffnung auf eine Saison, die endlich frei von Geisterspielen sein dürfte (das wäre dann das erste Mal seit dem Geschäftsjahr 2018/19) zu überwiegen. Die BVB-Aktie könnte ihre jüngste Erholung fortsetzen, zumal die Chancen auf ein besseres Abschneiden gerade in den Pokalwettbewerben durchaus gut stünden. Mutige Anleger könnten weiter auf das Comeback (Stopp: 3 Euro) setzen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (analyse vom 02.06.2022)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:4,186 EUR +2,05% (02.06.2022, 17:17)