Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,82 EUR +0,33% (11.10.2021, 13:26)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,838 EUR +1,00% (11.10.2021, 13:02)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (11.10.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Es seien zuletzt schwierige Wochen und Monate für die Anteilseigner des BVB gewesen. Trotz einer weitgehend soliden sportlichen und wirtschaftlichen Entwicklung sei es mit dem Kurs deutlich bergab gegangen. Der Grund hierfür sei natürlich die überraschende Kapitalerhöhung gewesen. Nun versuche die Aktie allmählich einen Boden aufzubauen.Nach Ansicht der Experten der Privatbank Berenberg biete das aktuelle Kurniveau Anlegern aber ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Daher sei der SDAX-Titel erneut mit "buy" eigestuft worden. Das Kursziel sei im Zuge der Kapitalerhöhung, durch die nun mehr BVB-Aktien existieren würden, von 7,20 auf 6,00 Euro verringert worden, was aber immer noch stattliche 24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liege. Analyst Trion Reid habe gelobt, der BVB habe die Corona-Belastungen mittlerweile deutlich reduzieren können. Seiner Ansicht nach stünden nun "alle Zeichen auf Erholung".Die mittel- bis langfristigen Aussichten für Borussia Dortmund würden sich weiter aufhellen. Die Aktie sei im Peer-Group-Vergleich immer noch günstig bewertet. Doch aktuell müsse der Chart nach langer Talfahrt erst wieder einen tragfähigen Boden ausbilden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: