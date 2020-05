Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

6,74 EUR +2,43% (06.05.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

6,72 EUR +0,22% (06.05.2020, 22:26)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (07.05.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die Deutsche Fußball Liga werde am Donnerstag einen Termin für den Wiederbeginn der 1. und 2. Bundesliga festlegen. Bei einer Mitgliederversammlung mit den 36 Profivereinen solle per Videoschalte über die Folgen der Freigabe für den Neustart durch die Politik diskutiert werden. Was bedeute das für die Borussia Dortmund-Aktie?Was die Zuschauereinnahmen angehe, so wären sogenannte Geisterspiele für den BVB finanziell zu verkraften. Der Spielbetrieb steuere knapp 8,6% zum Umsatz bei. Wichtig seien aber die Transfereinnahmen. Hierbei habe der BVB in den letzten Jahren europaweit durch ein überdurchschnittlich gutes Scouting gegelänzt. Mit Jadon Sancho, Erling Haaland und zuletzt Jude Bellingham habe Borussia Dortmund drei Top-Talente für sich gewinnen können.Viele europäische Top-Klubs würden in der kommenden Saison den Gürtel enger schnallen müssen. Aufgrund dessen gehe "Der Aktionär" davon aus, dass Sancho und Haaland dem BVB eine weitere Saison treu bleiben würden. Die Verträge würden ohnehin bis 2023 (Sancho) oder 2024 (Haaland) laufen. Die Marktwerte der beiden Kicker würden kurzzeitig fallen. Mit einer Belebung während der Saison 2021/22 sei aber zu rechnen. Spätestens 2021 seien die Transfers von Sancho und/oder Haaland fast vorprogrammiert, was Umsatz und Gewinn wieder deutlich nach oben katapultieren dürfte. Ohnehin sollten sich Anleger vor Augen führen, dass das BVB-Management in den letzten Jahren hervorragende Arbeit geleistet habe. Seit der Finanzkrise 2008/09 habe sich der Umsatz von 100,9 auf zuletzt 489,5 Mio. Euro fast verfünffacht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: