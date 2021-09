Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,44 EUR -12,96% (16.09.2021, 14:21)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,425 EUR -11,50% (16.09.2021, 14:06)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (16.09.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Gestern sei der jungen BVB-Truppe ein wichtiger Auswärtssieg in der Champions League bei Besiktas Istanbul geglückt. Dadurch sei der solide Start in der Bundesliga mit drei Siegen aus vier durchaus schwierigen Spielen abgerundet worden. Dennoch knicke die Borussia Dortmund-Aktie im heutigen Handel deutlich ein.Mit einer Kapitalerhöhung wolle sich der Fußballverein Borussia Dortmund (BVB) frisches Geld besorgen. Geplant sei die Ausgabe von knapp 18,4 Millionen neuen Stammaktien, habe das Unternehmen am Donnerstag in Dortmund bekannt gegeben. Mit dem Bruttoerlös von etwa 86,5 Millionen Euro wolle das Management Schulden begleichen und Verluste aus der Corona-Pandemie kompensieren. Auch Investitionen in neue Spieler seien denkbar. Die neuen Aktien sollten bisherigen Aktionären angeboten werden. Je neuer Aktie wolle der BVB 4,70 Euro sehen, das Bezugsverhältnis sei auf fünf zu eins festgelegt worden. Als Angebotszeitraum habe das Management den 20. September bis einschließlich 4. Oktober genannt.Die Meldung über eine Kapitalerhöhung komme überraschend, wie man unschwer am deutlichen Kursrückgang im heutigen Handel erkennen könne. Grund zu erhöhter Sorge bestehe dadurch aber nicht.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link