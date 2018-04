Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" gehen davon aus, dass der BVB in der nächsten Saison in der Champions League spielt und meinen: die Borussia Dortmund-Aktie kaufen und dem BVB die Daumen drücken. (Analyse vom 11.04.2018)



Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,235 Euro -0,19% (11.04.2018, 10:40)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,24 Euro -0,47% (11.04.2018, 10:49)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co.KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co.KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (11.04.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten die Aktie von Borussia Dortmund (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) zu kaufen.Die Spiel-Saison 2017/2018 werde sportlich gesehen nicht den Weg in die Geschichtsbücher des Dortmunder Fußballvereins finden. Frühes Aus im DFB-Pokal und Ausscheiden in der Gruppen-Phase der Champions League sowie das Achtelfinal-Aus in der Europa League. Jetzt würden die Borussen für diese Saison noch ein großes Ziel verfolgen. "Wir konzentrieren uns auf die direkte Qualifikation für die Champions League", habe Thomas Treß, Geschäftsführer des BVB, den Experten im Hintergrundgespräch gesagt. Die Chancen dafür stünden ganz gut. Ein vierter Platz in der Bundesliga genüge.Trotz einer enttäuschenden sportlichen Saison werde Borussia Dortmund in diesem Geschäftsjahr, welches am 30. Juni ende, einen Rekordumsatz ausweisen und vermutlich den zweithöchsten Gewinn in der Geschichte des Vereins zeigen. Der bisherige Rekordgewinn sei im Jahr 2012/2013 mit über 50 Mio. Euro erzielt worden. Dieses Niveau werde das Unternehmen in diesem Turnus nicht ganz erreichen. Das frühe Aus in der Europa League habe für die Prognose keine nennenswerten Auswirkungen. Finanziell sei dieser Wettbewerb längst nicht so attraktiv wie die Champions League. So könne die fehlende Teilnahme im Achtelfinale der Champions League finanziell erst mit dem Erreichen des Halbfinals der Europa League kompensiert werden.Treß bekräftige daher aus heutiger Sicht die Prognose eines Jahresüberschusses in mittlerer zweistelliger Millionenhöhe. Nach den Berechnungen der Experten könnte sich der Gewinn auf über 45 Mio. Euro belaufen. Der Umsatz solle die Marke von einer halben Mrd. Euro deutlich knacken. Hier würden sie eine Größenordnung zwischen 520 und 530 Mio. Euro erwarten. Das EBITDA werde die Marke von 100 Mio. Euro übertreffen, und die Abschreibungen würden sie bei über 60 Mio. Euro erwarten. Die aktuellen Kaderkosten lägen nach seinen Schätzungen bei rund 150 Mio. Euro. Nicht einkalkuliert im Zahlenwerk seien mögliche Transfers im Sommer, die gegebenenfalls noch im Jahr 2017/2018 zu berücksichtigen seien.Das laufende Wirtschaftsjahr sei ganz erheblich geprägt von zwei signifikanten Transfers. Aubameyang sei Anfang 2018, also im zweiten Geschäftshalbjahr, für knapp 64 Mio. Euro verkauft worden. Zusätzliche variable Zahlungen seien in diesem Fall nicht vereinbart worden. In der ersten Jahreshälfte habe der BVB vom Verkauf von Dembélé profitiert, der im Herbst 2017 die Kasse um 105 Mio. Euro gefüllt habe. Per Ende Dezember habe die Liquidität der Gesellschaft knapp 24 Mio. Euro betragen. Die Millionen aus dem Dembélé-Verkauf seien wieder investiert worden. In der ersten Jahreshälfte habe Borussia Dortmund über 120 Mio. Euro in den Spielerkader investiert. Die knapp 64 Mio. Euro aus dem Aubameyang-Verkauf seien per Ende Dezember im Cash nicht inkludiert gewesen.Im ganz großen Konzert der Großtransfers wolle der BVB weiterhin nicht mitspielen. "Wir bleiben der Maxime treu, das Ziel zu verfolgen, sportlichen Erfolg zu maximieren ohne neue Schulden zu machen." Auch eine Kapitalerhöhung, die zur Finanzierung von Transfers eingesetzt werden könnte, stehe heute laut Treß nicht auf dem Plan. Einzige Ausnahme für Kapitalmaßnahmen: Neben Evonik, Signal Iduna und PUMA interessiere sich ein strategischer Investor für eine Beteiligung an den Dortmundern. "Strategische Partnerschaften sind grundsätzlich von Interesse. In diese Richtung führen wir immer mal wieder Sondierungsgespräche", so Treß. Kurzfristig sei in diese Richtung aber nichts zu erwarten. Von Bedeutung sei unverändert die Gewinnung weiterer internationaler Sponsoren. "Die Entwicklung unserer Erlöse im Sponsoring ist erfreulich und wächst seit zwölf Jahren im Schnitt um 9 % pro Jahr. Dieser Trend sollte sich fortsetzen", erkläre Treß.Für einen internationalen Partner müsse Borussia Dortmund nicht unbedingt im Ausland suchen. Nachdem Qatar Airways neuer Sponsor beim FC Bayern werde, wäre die Lufthansa frei. "Lufthansa ist natürlich ein toller Partner für jeden großen Fußballverein. Derzeit ist aber Eurowings Champions- Partner von Borussia Dortmund." Umsatzzuwächse erwarte Treß auch aus den TV-Geldern der Bundesliga. Diese würden sich 2017/2018 für den BVB auf knapp 87 Mio. Euro belaufen und in der nächsten Saison auf rund 100 Mio. Euro expandieren. Das Salz in der Suppe für die Zukunft in Bezug auf Umsatz und Gewinn bleibe das Erreichen und Siegen in der Champions League sowie Transfers.Die Aktie des BVB habe in den letzten Monaten deutlich korrigiert. Habe das Papier im Herbst 2017 noch über 8 Euro gekostet, seien es aktuell nur noch 5 Euro. Das erscheine den Experten doch sehr übertrieben, zumal der Substanzwert des BVB bei über 10 Euro je Aktie liegen dürfte. In der Vergangenheit sei es immer eine gute Idee gewesen, die Aktie zu kaufen, wenn sich das Team sportlich "schwächer" zeige. So auch dieses Mal.