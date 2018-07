Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,94 EUR -0,42% (12.07.2018, 13:47)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,94 EUR +0,08% (12.07.2018, 13:52)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotentiale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (12.07.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von Jochen Kauper, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die Aktie von Juventus Turin in den vergangenen Tagen eine sagenhafte Performance aufs Parkett gelegt. Grund für die gute Performance sei die Verpflichtung von Superstar Christiano Ronaldo gewesen. Anscheinend würden viele Anleger nun an den Gewinn der Champions League glauben.Ganz anders die Kursentwicklung der Borussia Dortmund-Aktie. Das Papier dümple schon seit mehreren Wochen zwischen 5,00 und 6,00 Euro. Auf diesem Kursniveau dürfte sich aber eine gute Kaufgelegenheit ergeben. Am Montag sei der BVB in die Vorbereitung für die neue Saison gestartet. Die Hoffnungen würden auf dem neuen Trainer Lucien Favre ruhen. Schon zu seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach habe Favre aus einem Abstiegskandidaten einen Teilnehmer der Europa League geformt.Unter dem neuen Trainer sollte es keine Stolpersaison wie im letzten Jahr geben. Borussia Dortmund werde sicherlich noch den ein oder anderen hochkarätigen Neuzugang präsentieren. Was die Zahlen angehe, so sei der BVB ohnehin hervorragend aufgestellt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: