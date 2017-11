Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

6,10 EUR +1,13% (27.11.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

6,119 EUR +0,36% (27.11.2017, 18:45)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotentiale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (27.11.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (BVB) (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.BVB-Fans müssten jetzt stark sein: Nach dem dramatischen 4:4 am Derby-Wochenende gegen Schalke mache nun auch die Aktie eine schlechte Figur. Zwar steige sie auf 6,10 Euro - es könne aber nicht über die massiven Verluste der jüngsten Zeit hinwegtäuschen. Der Titel habe allein in der letzten Woche rund 9% an Wert verloren und sei bis zum Freitag auf 6,06 Euro gefallen.Ausgelöst worden sei der Kursrutsch durch das frühe Aus in der lukrativen Champions League, das in der Folgezeit negative Analystenkommentare nach sich gezogen habe. Am Wochenende habe sich ferner einmal mehr gezeigt, dass es auch national für die Dortmunder nicht laufe.Der Kursverlauf spiegle die sportliche Entwicklung wider: Seit Anfang Oktober habe das Wertpapier rund 30% an Wert eingebüßt und letztlich sogar unter die wichtige 200-Tages-Linie gesunken. Sei der Drops damit gelutscht? Was für den Fußball gelte, gelte auch für die Börse: Es sei erst vorbei, wenn der Schiri abpfeife.Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: