Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

7,18 EUR -5,03% (28.08.2017, 09:29)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

7,24 EUR -2,49% (28.08.2017, 09:45)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotentiale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (28.08.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktie: Es wird gezockt! AktienanalyseDie Experten der " BÖRSE am Sonntag " nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (BVB) (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Ousmane Dembélé sei der schwarz-gelbe Shootingstar. Der erst 20 Jahre alten Franzose wechsle von Borussia Dortmund zum FC Barcelona. Und dafür werde eine Rekors-Ablösesumme fällig, über deren wirkliche Höhe noch keine Klarheit herrsche und über die in der vergangenen Woche eifrig spekuliert worden sei. Und genau das ist, was Börsianer lieben - es wird gezockt, so die Experten der "BÖRSE am Sonntag". Der Kurs der BVB-Aktie sei auf knapp 7,60 Euro, den höchsten Stand seit September 2001 geklettert, und habe die Woche knapp unter diesem fast schon historisch hohen Stand beendet.Knapp 150 Millionen Euro möchten die Katalanen für den Offensivspieler zahlen. Allerdings möchte Barcelona offenbar nur einen Teil sofort zahlen. Der Rest solle als "Bonuszahlungen" über einen längeren Zeitraum geleistet werden. Die wahrscheinlichste Version sei, dass es sich um 105 Millionen plus 42 Millionen Boni handle. Wie die meisten Jungmillionäre habe auch Dembélé einen Vertrag unterschrieben, der einen Transfer nur mit dem Einverständnis des jeweiligen Arbeitgebers ermögliche. Der Transfer sei bemerkenswert, weil Dembélés Vertrag bis 2021 gelaufen wäre - ohne Ausstiegsklausel.Die Borussia sei solide aufgestellt, und in puncto Dembélé sei ein großer Coup gelungen. Doch nach den eher mittelmäßigen Quartalszahlen und dem folgenden, sich mit Wochenschluss abzeichnenden Dämpfer könnten institutionelle Trader auf Dortmund aufmerksam geworden sein. Die Besitzer von Borussia Dortmund-Aktie dürften sich indes keinen Illusionen hingeben: Kurse um die zehn Euro, die für die Aktie der Borussia Dortmund kurz nach ihrer Markteinführung aufgerufen worden seien, seien mittel- und langfristig nur möglich, wenn die deutsche Meisterschaft oder - noch besser - der Gewinn der Champions League gelinge, der Dembélé-Deal dürfe nicht zu blütenträumen verleiten. Dass große Titel möglich sei, habe die Borussia vor rund 20 Jahren bewiesen, und 2017 sei immerhin ein kleiner, aber wichtiger Pokalsieg drin gewesen: beim DFB. Gelinge andererseits in den nächsten beiden Jahren kein weiterer Titel, dürfte die Aktie nach einem Dembélé-Kursfeuerwerk bald wieder deutlich unter die Fünf-Euro-Marke sacken. Auch wenn die TV-Gelder weiter sprudeln würden.Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: