Nach den imposanten Kursanstiegen seit Jahresbeginn hätten wir allmählich einen Punkt erreicht, an dem die Aktienkurse neuen Treibstoff und die Bestätigung dafür gebraucht hätten, dass sich der IT-Sektor weiterhin in die richtige Richtung entwickele. Danske Invest sei der Meinung, dass die Unternehmensergebnisse bisher viele der erhofften Antworten gegeben hätten, obwohl es hier und da selbstverständlich auch Enttäuschungen gegeben habe.



Die Engagements der Unternehmen in neue Technologien würden den Sektor in hohem Maße vorantreiben. Danske Invest sehe unter anderem starke Investitionstätigkeiten in den Bereichen Cloud-Lösungen, Big Data und Internetsicherheit. Hier würden Microsofts Geschäftsergebnisse und die künftigen Erwartungen die Ansicht von Danske Invest bestärken, dass IT-Unternehmen weiterhin von dem vernünftigen Investitionsniveau profitieren würden.



Die Fundamentaldaten würden stark bleiben



Außerdem sollten Anleger beachten, dass IT-Unternehmen im Vergleich zum breiten Aktienmarkt ein dynamisches Gewinnwachstum, solide Cashflows und eine niedrige Verschuldung aufweisen würden. Dies reduziere ihre Anfälligkeit gegenüber global steigenden Zinsen.



Insgesamt sei Danske Invest davon überzeugt, dass die Fundamentaldaten des Sektors immer noch stark seien. Danske Invest gehe deshalb weiterhin davon aus, dass die Branche besser als der Gesamtmarkt abschneide. Als Faustregel empfehle Danske Invest Anlegern eine breite globale Ausrichtung auf den IT-Sektor, zum Beispiel über einen Fonds. Doch nach Meinung von Danske Invest gebe es auch besonders aussichtsreiche Einzelunternehmen.



Eine potenzielle Gefahr für den Sektor sei - außer einem rückläufigen Investitionsniveau bei den Unternehmen - eine Aufwertung des US-Dollars. Die global dominierende US-amerikanische IT-Branche mache 67 Prozent ihres Umsatzes im Ausland - und hier könne ein stärkerer US-Dollar die Einnahmen belasten. Das könne paradoxerweise eintreten, wenn sich die Wirtschaft des Landes zu gut entwickele, sodass Zinserhöhungen durch die US-Notenbank wieder in den Fokus rücken würden.



Weniger Optimismus für Kommunikationsdienstleister



Gegenüber der Branche für Kommunikationsdienstleistungen mit Unternehmen wie Facebook und Alphabet (Google) sei Danske Invest zurückhaltender. In diesem Bereich sei Danske Invest neutral gewichtet. Das bedeute jedoch nicht, dass Anleger diesen Sektor komplett meiden sollten, sondern dass er im Portfolio eine geringere Gewichtung haben sollte als der IT-Sektor.



Die Politik habe einen starken Fokus auf Unternehmen wie Facebook und Alphabet, die insbesondere auf Privatpersonen ausgerichtet seien. Diese Gesellschaften sollten unter anderem Stellung nehmen zu Themen wie einer strengeren Regulierung und einer möglichen Digitalsteuer. Dies könne die Unternehmen eine geraume Zeit beeinträchtigen. (13.05.2019/ac/a/m)





Kopenhagen (www.aktiencheck.de) - US-amerikanische IT-Unternehmen haben dieses Jahr den breiten Aktienmarkt hinter sich gelassen. Kann das so andauern? Lars Skovgaard Andersen, Investmentstratege bei Danske Invest, erläutert, warum der Höhenflug der IT-Branche noch nicht am Ende ist:Die Berichtssaison in den USA sei in vollem Gange - und IT-Unternehmen würden einmal mehr die Schlagzeilen beherrschen. Starke Geschäftsergebnisse hätten die Notierungen in die Höhe getrieben und dazu beigetragen, dass sich IT-Aktien dieses Jahr erneut viel besser entwickelt hätten als der breite Markt. Während der S&P 500 Index um etwa 17 Prozent zugelegt habe, sei der S&P 500 Information Technology Index um rund 27 Prozent gestiegen.Das beste Symbol für den Aufschwung sei Microsoft, das nach einem grandiosen Ergebnis starke Kursanstiege erlebt und zum ersten Mal einen Marktwert von einer Billion US-Dollar überschritten habe. Somit sei Microsoft aktuell das wertvollste Unternehmen der Welt.Bei Danske Invest habe man den IT-Sektor schon seit längerem übergewichtet und tue das auch weiterhin. Die Unternehmensergebnisse bestärke Danske Invest, dass dies eine gute Entscheidung sei. Auch Internetriesen wie Apple, Facebook und Amazon.com hätten positiv überrascht. Technisch gesehen gehöre Facebook allerdings nicht zur IT-Branche, sondern zum Sektor der Kommunikationsdienstleistungen, während Amazon.com auch stark im zyklischen Konsumbereich tätig sei.Unternehmen hätten neuen Treibstoff erhaltenWährend Danske Invest vor der Berichtssaison noch etwas zögerlich gewesen sei, sei die Antwort jetzt klar und eindeutig: ja!