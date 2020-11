Börsenplätze Booking Holdings-Aktie:



Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (09.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: BKNG) unter die Lupe.Der Betreiber von Online-Reiseportalen Booking Holdings habe letzte Woche Donnerstag seine Geschäftszahlen zum dritten Quartal präsentiert und die Analystenerwartungen zum Teil übertroffen. Die Booking-Aktie setze unterdessen ihren Seitwärtstrend fort.Insgesamt habe Booking im dritten Quartal einen Umsatz von 2,64 Milliarden Dollar erzielt. Erwartet worden seien 2,54 Milliarden. Der bereinigte Gewinn habe bei 12,27 Dollar gelegen. Der Analystenkonsens habe sich auf 14,58 Dollar belaufen."Wir waren erfreut über die positiven Ergebnisse des dritten Quartals, die unserer Meinung nach stark von der Lockerung der staatlichen Maßnahmen und der dadurch bedingten höheren Nachfrage profitiert haben", habe Glenn Fogel, CEO von Booking Holdings gesagt.Der AKTIONÄR bewertet die Zahlen positiv, denn der Marktführer im Bereich Online-Reisebuchungen war trotz der Coronakrise profitabel und übertraf beim Umsatz die Erwartungen. Die Booking-Aktie profitiere zudem von den Impfstoff-News am heutigen Tag. Das Papier notiere heute vorbörslich über zehn Prozent im Plus. Bleibe es heute nach Handelsschluss der US-Börsen bei diesem Kursplus, dann käme dies einem sehr starken Kaufsignal gleich. Investierte Anleger sollen bei der Booking Holdings-Aktie dabei bleiben, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link