Tradegate-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

1.623,00 EUR +1,45% (01.02.2021, 13:10)



Nasdaq-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

1.944,33 USD -4,41% (29.01.2021, 22:00)



ISIN Booking Holdings-Aktie:

US09857L1089



WKN Booking Holdings-Aktie:

A2JEXP



Ticker Symbol Booking Holdings-Aktie Deutschland:

PCE1



Ticker Symbol Booking Holdings-Aktie Nasdaq:

BKNG



Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (01.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: BKNG) unter die Lupe.Die Reisebranche sei so hart von der Corona-Krise getroffen worden wie kaum ein anderer Sektor. Entsprechend würden die Kursverläufe der Unternehmen aussehen - zwischen 50 bis 70% hätten die Verluste bei Expedia, Tripadvisor und Co. Betragen. Das weltweit größte Online-Reisebüro sei aber 2020 in der Krise an allen Konkurrenten vorbeigeflogen. Die Booking Holdings-Aktie habe jedoch schneller die Erholung geschafft als viele andere Titel aus der Touristiksparte und sei bis Anfang 2021 sogar auf ein neues Allzeithoch bei 2.290 USD marschiert.Nach dem Höhenflug sei der Absturz gekommen. Seit Jahresbeginn habe die Booking Holdings-Aktie ein Fünftel ihres Wertes verloren und habe im Tief bei 1.860 USD notiert. Zu diesem Zeitpunkt hätten Wells Fargo-Analysten jedoch für Aufsehen gesorgt. Sie hätten ihr Kursziel von 1.800 auf 2.250 Dollar erhöht. In einer Studie hätten die Experten geschrieben, sie würden Booking Holdings aufgrund der führenden Marktposition eine schnellere Erholung zutrauen. Zusätzlich positiv werte Well Fargo, dass der US-Konzern von den Pleiten in der Branche überproportional profitieren könnte.Die Reaktion der Anleger auf die Einschätzung: Eine Kurslücke zum Handelsbeginn von 5% und ein Tagesplus von 7,7%. Mit dieser Performance sei die Booking Holdings-Aktie an die Spitze der Top-Performer im NASDAQ 100 geklettert. Das Handelsvolumen habe den dreifachen Wert des 20-Tage-Durchschnitts erreicht - ein positives Zeichen. Technisch günstig sei zudem der RSI-Indikator mit einem moderaten Wert von 40.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Booking Holdings-Aktie: