Tradegate-Aktienkurs Bombardier-Aktie:

3,24 Euro -1,22% (05.07.2018, 13:54)



TSE-Aktienkurs Bombardier-Aktie:

CAD 5,08 +1,40% (05.07.2018, 16:05)



ISIN Bombardier-Aktie:

CA0977512007



WKN Bombardier-Aktie:

866671



Ticker-Symbol Bombardier-Aktie Deutschland:

BBDB



TSE-Ticker-Symbol Bombardier-Aktie:

BBD



Kurzprofil Bombardier Inc.:



Bombardier Inc. (ISIN: CA0977512007, WKN: 866671, Ticker-Symbol: BBDB, TSE-Symbol: BBD) ist ein in Kanada beheimateter Produzent von Luft- als auch Schienenfahrzeugen. Der Hauptsitz befindet sich in Montréal.



Mit über 35.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt, produziert und unterstützt Bombardier Aerospace innovative Luftfahrtprodukte für die Marktsegmente Geschäfts- und Verkehrsflugzeuge sowie Spezial- und Amphibienflugzeuge. Mit 64 Produktions- und Technikstandorten in 26 Ländern und 19 Servicezentren in aller Welt ist Bombardier Transportation der weltweit führende Bahntechnikanbieter. (05.07.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Calgary (www.aktiencheck.de) - Bombardier-Aktienanalyse von Analyst Chris Murray von AltaCorp Capital:Der Aktienanalyst Chris Murray vom Investmenthaus AltaCorp Capital rechnet in Bezug auf die Aktien des Luft- und Schienenfahrzeuganbieters Bombardier Inc. (ISIN: CA0977512007, WKN: 866671, Ticker-Symbol: BBDB, TSE-Symbol: BBD) laut einer Aktienanalyse nunmehr mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Der Turnaround bei Bombardier Inc. nehme immer weiter an Gestalt an. Die Produktionsraten bei einer Reihe von Schlüsselprogramm würden beginnen zu steigen, so die Analysten von AltaCorp Capital.Analyst Chris Murray erhöht die EBIT-Pognosen für 2018 und 2019 auf 1,03 Mrd. CAD sowie 1,591 Mrd. CAD.Im Zuge des Abbaus von Produkt- und Verschuldungsrisiken gebe es Potenzial für höhere Aktienkurses. Bombardier sei gut aufgestellt. Der Titel sollte sich in Richtung der Bewertungsmultiplen der Peer Group (Textron, General Dynamics) nach oben bewegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bombardier-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Bombardier-Aktie:3,30 EUR +2,80% (05.07.2018, 16:05)