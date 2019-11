Wien (www.aktiencheck.de) - Die Börsenrally setzt sich fort: Am Freitag erreichten die US-Indices mit rund +1% neuerlich neue Allzeithöchststände und auch in Asien sind die meisten Börsen heute Morgen gut 1% im Plus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der S&P 500 Future lege heute Morgen weitere 0,2% zu und auch für die europäischen Börsen würden die vorbörslichen Indikationen einen deutlich festeren Handelsstart erwarten lassen.Datenseitig würden heute einige europäische Vorlaufindikatoren aus der 2. Reihe und die US-Auftragseingänge dieses Bild hoffentlich nicht erschüttern. Gold halte sich vor diesem Hintergrund wachsenden Konjunkturoptimismus und starker Börsen erstaunlich gut bei rund USD 1.511 (dem Hoch der letzten Wochen). Der Ölpreis liege dagegen trotz des starken Anstiegs am Freitag aktuell mit USD 61 immer noch unter seinem Oktober-Hoch.(04.11.2019/ac/a/m)