Zinsen im Auftrieb



Gegenwind für Aktien könnte auch von der Zinsseite kommen. Während die EZB noch zaudere, habe die US-Notenbank bereits im März die Zinswende eingeläutet. Sechs weitere Zinssteigerungen dürften in diesem Jahr noch folgen. Damit bestehe die Gefahr einer sich stark verflachenden US-Zinsstrukturkurve, was in der Vergangenheit häufig ein Alarmsignal für Aktien gewesen sei.



An den Anleihenmärkten seien die Zinsen zuletzt schon kräftig gestiegen. So hätten sich die Renditen von 10-jährigen US-Bonds von Anfang bis Ende März um 55 Basispunkte auf 2,37 Prozent erhöht. Und auch bei Bundesanleihen schienen die Zeiten negativer Zinsen der Vergangenheit anzugehören. Im März hätten die Renditen hier für Zehnjährige um 52 Basispunkte auf 0,64 Prozent zugelegt. So hohe Erträge auf diese Papiere hätten die Investoren seit mehr als vier Jahren nicht mehr erhalten.



Ausblick für Gold und Rohstoffe



Der Krieg in der Ukraine und die Gefahr eines davon ausgehenden Flächenbrands hätten den Goldpreis im März zwischenzeitlich bis auf die 2.000-Dollar-Marke befördert. Damit sei Gold seiner Funktion als Krisenwährung einmal mehr gerecht geworden. Deutlich werde das auch an den hohen Mittelzuflüssen in physisch hinterlegte Gold-ETFs, zu denen der Ukraine-Konflikt geführt habe. Mittlerweile sei der Goldpreis jedoch wieder etwas zurückgekommen, was insbesondere auf die steigenden Zinsen zurückzuführen sein dürfte. In der gegenwärtigen Gemengelage seien bei Gold weder ein Absturz noch neue Rekordpreise zu erwarten. Stattdessen dürfte sich das Edelmetall auf absehbare Zeit in einer Handelsspanne zwischen 1.900 und 2.000 US-Dollar pro Feinunze bewegen.



Bei Öl dürfte auf absehbare Zeit keine Entwarnung in Sicht sein. Zum einen, weil die EU ein Ölembargo gegen Russland beschließen könnte. Diese Option werde umso wahrscheinlicher, je länger der Krieg in der Ukraine anhalte. Zum anderen, weil die OPEC+ trotz der Mangelversorgung bis auf Weiteres an ihren Fördermengen festzuhalten scheine. Preise um die 100 US-Dollar pro Barrel dürften daher zumindest in den nächsten Wochen bei Öl der Normalfall bleiben. (04.04.2022/ac/a/m)







New York (www.aktiencheck.de) - "Hope for the best and prepare for the worst", lautet ein bekannter Spruch, der immer dann gerne zitiert wird, wenn große Ungewissheit darüber herrscht, was die Zukunft wohl bringen wird, so Dirk Hess, Derivateexperte der Citigroup.Auf das Beste hoffen und auf das Schlimmste vorbereitet sein - das gelte in unsicheren und turbulenten Zeiten wie diesen mehr denn je. Die Weltgemeinschaft sehe sich mit einem neuen Ost-West-Konflikt konfrontiert. Die Inflationsraten hätten ein beängstigendes Niveau erreicht. Und auch die Corona-Krise sei noch nicht vom Tisch. Zudem würden Unternehmen weiterhin mit Liefer- und Versorgungsengpässen kämpfen. Schon würden Volkswirte vor einer neuen Ära der Stagflation warnen - also vor einer Kombination von schwächelnder Wirtschaft und steigender Preise.Aktien: Erhöhte SchwankungsgefahrGleichwohl: Zu großer Optimismus sei fehl am Platz. Die Erholung beim DAX sei vor allem von der Hoffnung auf einen baldigen Frieden in der Ukraine getragen. Diese Erwartung könnte allerdings trügen. Schon jetzt dürften sich die Umsatzprognosen vieler DAX-Unternehmen als zu optimistisch erweisen. In den Kursen scheine eine mögliche Abflachung oder gar ein Rückgang der Gewinne noch nicht vollständig eingepreist zu sein. Zu berücksichtigen dabei sei, dass sich sowohl die Inflation als auch die Lieferengpässe als dauerhafter erweisen könnten, als es den Unternehmen lieb sein könne. Alles in allem dürften dem DAX weiterhin volatile Zeiten bevorstehen. Aber Krisen würden bekanntlich auch Chancen bieten. So könnten Aktien aus den Bereichen der Erneuerbaren Energien und der grünen Technologien vom Umdenken bei der Energieversorgung profitieren. Auf der anderen Seite dürften Unternehmen, die stark auf Öl und Gas angewiesen seien, Probleme bekommen. Dazu würden insbesondere Titel aus den Sektoren Transport, Luftfahrt, fossile Energieerzeugung, Metall und Chemie zählen.