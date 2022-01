Börsenplätze Boeing-Aktie:



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (24.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Flugzeugherstellers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Boeing wette groß auf den zukünftigen Markt für kleine Flugtaxis. Der US-Flugzeugbauer investiere 450 Millionen Dollar (398 Millionen Euro) in die Entwicklerfirma Wisk Aero. Das Geld solle unter anderem in die Vorbereitung der Produktion gesteckt werden, wie die Unternehmen am Montag mitgeteilt hätten.Das kleine Flugzeug von Wisk solle nach bisherigem Stand zwei Personen transportieren können, mit einer Reichweite von rund 40 Kilometern und einer Geschwindigkeit bis zu 160 Kilometer pro Stunde. Es fliege mit Elektroantrieb und autonom ohne einen Piloten an Bord. Zur Sicherheit sollten die Maschinen auch vom Boden ferngesteuert werden können und bekämen einen Landefallschirm eingebaut.Wisk sei ein 2019 gegründetes Gemeinschaftsunternehmen von Boeing und des Flugzeugentwicklers Kitty Hawk, der von Google-Mitgründer Larry Page finanziert werde. Page habe in den vergangenen Jahren mehrere Firmen aufgebaut, die kleine Fluggeräte entwickeln würden. Airbus arbeite an einem Modell. Offen sei noch, wie schnell Flugtaxis von den Behörden zugelassen würden und wie tragfähig das Geschäftsmodell für deren Betrieb sein werde.Die Aktie von Boeing stehe am heutigen Montag allerdings deutlich unter Druck. Sie gehöre mit einem Minus von 3,3 Prozent auf 198,61 Dollar zu den drei größten Verlierern des Tages im Dow Jones . Nur Merck & Co und Visa würden noch stärker im Minus notieren. Das Papier von Boeing habe zuletzt alle wichtigen Durchschnittslinien nach unten unterschritten. Der nächste immens wichtige Support, den es zu verteidigen gelte, sei das 52-Wochen-Tief bei 185,26 Dollar. "Der Aktionär" favorisiert in der Branche weiter den europäischen Flugzeugbauer Airbus, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link